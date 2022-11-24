Москва, 24 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Необходимо создать новую систему международных платежей, которая была бы независима как от банковских структур, так и от вмешательства «третьих стран», заявил 24 ноября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В настоящее время система международных платежей контролируется «узкой группой стран» (западных), такое положение недопустимо, отметил президент.

«Существующая сегодня система находится под контролем узкого круга государств и финансовых групп. По сути, они хозяева жизни, они монопольно всё контролируют. А нужно объединить передовые технологии и тысячелетний опыт человечества», — сказал Владимир Путин.

Новую систему международных платежей можно создать на базе цифровых валют и распределенных реестров, эта система будет и удобнее, и безопасней, предложил президент России.