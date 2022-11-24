Вашингтон, , 16:33 — REGNUM Среди погибших во время стрельбы в американском магазине Walmart в штате Вирджиния, США, был 16-летний подросток и 70-летний мужчина, сообщает 24 ноября Reuters со ссылкой на местные власти.

Стрельба в США Скриншот страницы ntv.ru

Менеджер магазина Walmart 22 ноября открыл огонь в комнате отдыха, убив шесть человек. После этого он покончил с собой.

«Мы с грустью объявляем имена тех, кого мы потеряли во вторник вечером в результате стрельбы в Walmart, но надеемся, что благодаря этой информации мы сможем почтить их жизнь в нашем сообществе», — сообщается на сайте города.

Самой младшей жертвой стал 16-летний мальчик, имя которого не было разглашается, поскольку он был несовершеннолетним. Погиб и 70-летний Рэндалл Блевинс, много лет проработавший в Walmart и в следующем году планирующий выйти на пенсию.

Таже погибли Лоренцо Гэмбл (43 года), Брайан Пендлтон (38 лет), Келли Пайл (52 года) и Тайнека Джонсон (22 года).

Как сообщало ИА REGNUM, четверо подростков получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

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