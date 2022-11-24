Песков: Киев может прекратить страдания населения, выполнив требования России

Москва, , 16:23 — REGNUM У Киева есть все возможности для того, чтобы прекратить страдания мирного населения. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим может беспрепятственно нормализовать текущую ситуацию. «[Киев] имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания возможные страдания населения», — приводит слова Пескова издание «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по ряду объектов на территории бывшей УССР. В результате этого во многих районах, подконтрольных киевскому режиму, начались перебои с электроснабжением.

Сегодня, 24 ноября, киевские власти заявили о том, что подача электроэнергии возобновлена во всех областях б. УССР.

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