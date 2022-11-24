Москва, 24 ноября 2022, 15:54 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что телефонные переговоры между главами оборонных ведомств двух стран были проведены по инициативе турецкой стороны.
«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проведение Вооружёнными силами Турции наземной операции в Сирии станет причиной усиления напряжённости в регионе и роста активности террористов в нём.