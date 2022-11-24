Главы минобороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на севере Сирии

Москва, , 15:54 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

Отмечается, что телефонные переговоры между главами оборонных ведомств двух стран были проведены по инициативе турецкой стороны.

«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проведение Вооружёнными силами Турции наземной операции в Сирии станет причиной усиления напряжённости в регионе и роста активности террористов в нём.