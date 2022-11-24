Москва, 24 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Дистанция, на которой оказались участники международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от президента России Владимира Путина, стала объектом шутки со стороны российского лидера.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят», ― иронично отметил Путин.

«Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо», ― добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой текущего года президент России на встречах с иностранными коллегами находился от них на расстоянии около шести метров. Такие меры были продиктованы ситуацией с коронавирусом.

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Также значительную дистанцию глава государства соблюдал и на других мероприятиях. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вынужденная социальная дистанция негативно не скажется на имидже главы государства. По его словам, ничего нет «ни страшного, ни особенного» в несколько большем отдалении Путина от тех, с кем он встречается. Время диктует особые меры, заключил Песков.