Госдума вводит меры по защите граждан от недействительных сделок с квартирами

Москва, , 15:44 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите интересов лиц, которые утрачиваю жилое помещение из-за признания сделки по его приобретению недействительной, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, часть денег, вырученных от реализации помещения, в размере суммы денежных средств или стоимости иного имущества, переданных покупателем должнику по недействительной сделке, должны быть возвращены ему, минуя конкурсную массу должника. До перечисления денег покупатель и члены его семьи, совместно проживающие в жилом помещении, сохраняют право пользования им.

Также покупателю предоставляется право выкупа жилого помещения до его выставления на торги. В таком случае обязательства по договору купли-продажи могут быть исполнены через проведение зачета суммы или стоимости иного имущества, переданных покупателем должнику по недействительной сделке, и доплаты разницы между этой суммой и ценой договора. Также этот гражданин сможет участвовать в торгах по продаже жилого помещения по общим правилам, установленным законом о банкротстве.

Закон принимается в рамках реализации постановления Конституционного суда.

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