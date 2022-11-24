Эксперт Вавилов уверен, что от введения потолка цен на нефть Россия ущерба не ощутит

Москва, , 15:36 — REGNUM Приближается 5 декабря, день, когда в силу должно вступить нефтяное эмбарго и предельный уровень цен на покупку российской нефти. По планам Запада установление потолка цен должно лишить Москву доходов. На текущий момент высокие цены на нефть и переориентация поставок в Азию способствуют получению сверхдоходов для российской казны, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но, чем ближе к дате начала действия ограничений, тем больше споров и сомнений у самих стран G7, ЕС и Австралии. На днях Минфин США опубликовал несколько лицензий, которые позволяют проводить финансовые операции, связанные с поставками нефти в Болгарию, Хорватию и страны ЕС, у которых нет выхода к морю.

Морские перевозки нефти в Японию с «Сахалина — 2» также не попадают под действие санкций. А самая главная лазейка от штатов сокрыта в лицензии, которая отменяет потолок цен на нефть, существенно переработанную за пределами России.

Другими словами, можно купить нефть в РФ по любой цене, перелить ее, смешать с другой нефтью, переработать в другую продукцию и все, нефть уже не российская.

Стоит отметить, что уровень предельных цен так еще и не определен. 23 ноября ЕС должны были согласовать цену, но как выяснилось договориться страны не смогли. Предложение установить потолок на уровне 65$ за баррель не устроило Польшу, которая считает, что это слишком щедрая цена и предлагает ограничить цены уровнем в 30$ за баррель.

С другой стороны страны, которые обладают большей частью танкерного флота (Греция, Мальта), считают, что цена должна быть не ниже 70$ за баррель.

Переговоры продолжатся сегодня, вдобавок министры энергетики ЕС соберутся для обсуждения мер по сдерживанию цен на газ. Рано или поздно Евросоюз согласует предельную цену на нефть, иначе это будет открытым признанием всему миру, что они бессильны экономически против России.

Вопрос все же на каком уровне будут эти цены. 65$ за баррель это по сути та цена с дисконтом, по которой РФ сейчас продает свою нефть Индии и Китаю, поэтому ущерба наша страна не ощутит.

Как известно Владимир Путин и Александр Новак неоднократно говорили, что поставки странам, которые примут потолок цен на российскую нефть прекратятся, а это может вызвать резкий рост цен на «черное золото». Видимо ЕС рассчитывает, что Москва не пойдет на такой шаг, если уровень потолка цен будет достаточно высоким.

Чем руководствуется Польша не до конца понятно. Вероятно своей ненавистью к России и отсутствием мозга. При всей своей громкой риторике и желания отказаться от российских энергоресурсов, польский нефтепереработчик Orlen подал заявку в «Транснефть» на закупку 3 млн тонн нефти в 2022 году.

Но получит ли она их при принятии потолка цен и сможет ли найти средства для покупки нефти у Саудовской Аравии и других стран по ценам, которые взлетят выше 100$ за баррель пока неизвестно», — пояснил эксперт.

Как сообщало, переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о том, каким должен быть предлагаемый G7 предельный уровень цен на российскую нефть, зашли в тупик.

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