Балицкий: ВСУ 23 ноября нанесли 16 ударов артиллерии по береговой линии города Каменка-Днепровская

Мелитополь, , 15:29 — REGNUM Боевики преступного киевского режима 23 ноября нанесли 16 артиллерийских ударов по береговой линии города Каменка-Днепровская. по береговой линии города Каменка-Днепровская. Об этом 24 ноября сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Обстрел Mil.gov.ua

Как отметил Балицкий, ранее власти региона провели оперативное совещание по поводу ситуации в Энергодаре

«Вчера было 16 ударов ствольной артиллерии противника по береговой линии населённого пункта Каменка-Днепровская», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка.