Луганск, 24 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Более 500 мирных жителей стали жертвами ударов, наносимых киевскими боевиками по территории Луганской Народной Республики. Об этом 24 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога в ЛНР, Россия

В представительстве уточнили, что с начала специальной военной операции 130 человек, в том числе семеро детей, погибли и 379, включая 28 несовершеннолетних, получили ранения.

«Повреждено 342 объекта гражданской инфраструктуры, включая 83 образовательных и 14 медицинских учреждений», ― говорится в сообщении центра.

За этот период киевские боевики с применением тяжёлого вооружения произвели 1280 обстрелов территории ЛНР.

«Всего противником по населённым пунктам республики применено более 11 тыс. боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (512 ракет), РСЗО (БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч») ― 2695 снарядов, 155-мм артиллерийских орудий (123 снаряда)», ― добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВСУ обстреляли город Стаханов Луганской Народной Республики. Удары наносились из американских систем залпового огня HIMARS. По предварительным данным, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.