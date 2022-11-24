Москва, 24 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. С самого своего появления работа с криптовалютами была сопряжена с рисками. Однако кто мог подумать, что ставки будут так высоки. Только за III квартал 2022 года мошенникам удалось похитить почти 4 млрд рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

40. мфд. рф Телефонные мошенники

«Какие схемы используют мошенники? Первым делом стоит отметить, что люди зачастую переводят деньги преступникам своими собственными руками.

Путем использования различных фишинговых сайтов пользователи загружают множество троянов, скачиваемых в составе торрентов при кликах.

Еще одной проблемой являются «недобросовестные» смарт-контракты, которым владельцы своих metamask-кошельков выдают разрешение на unlimited spending.

Люди часто одобряют и не обращают внимание на то, что именно они одобрили, а потом их средства уплывают какой-то транзакцией, которую они сами не делали.

Также существуют трояны, которые скринят логи браузера и таким образом уводят пароли от бирж/электронной почты.

Что нужно делать, чтобы не стать одной из жертв кибермошенников? Во-первых, внимательно проверяйте сайт, на котором хотите ввести свои данные. Типичные сайты-однодневки могут быть замаскированы под бренд известных бирж и банков.

Во-вторых, следите за тем, каким операциям вы даете одобрение. В-третьих, периодически обновляйте пароли на сайтах», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в III квартале 2022 года сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечалось снижение количества случаев хищения кибермошенники денег у граждан.

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