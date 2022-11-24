Новая Каховка, Херсонская область, 24 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Киевские войска применили в Херсонской области противопехотные мины «Лепесток». Об этом 24 ноября сообщили в администрации Новой Каховки.

️Представительство ДНР в СЦКК ПМФ-1 «Лепесток»

Мины ПФМ-1 «Лепесток» были сброшены боевиками ВСУ на территории Каховки, Новой Каховки и в ближайших сёлах.

«И в последнее время участились случаи подрыва местных жителей на этих минах», — говорится в информации администрации.