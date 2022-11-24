Москва, , 15:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, призванный снизить антропогенное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Вводится запрет на продажу синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, имеющих информацию в потребительской маркировке о содержании фосфатов, фосфонатов 5% и более в перечне ингредиентов, входящих в состав такой продукции.

Перечень загрязняющих веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал, согласно документу, утверждается уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Таким образом предлагается бороться с процессами эвтрофикации в результате избыточного поступления фосфоросодержащих соединений в Байкал.

Комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии полагает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо рассмотреть возможность наделения правительства РФ полномочиями по установлению случаев и порядка запрета использования товаров бытовой химии, включая стиральные порошки и моющие средства, на соответствующей территории.

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