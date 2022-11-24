Спикер парламента Армении назвал возможную цель обстрелов со стороны Азербайджана

Ереван, , 15:09 — REGNUM Продолжающиеся обстрелы армянских приграничных позиций со стороны Азербайджана, возможно, нужны для дискредитации мониторинговой миссии Евросоюза. Об этом 24 ноября на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Ален Симонян © Sputnik

Журналисты спросили его, почему обстрелы не прекращаются, несмотря на присутствие делегатов из ЕС.

«Возможно, обстрелы [нужны] для того, чтобы затем объявить, что наблюдатели не выполняют свою работу и необходимо присутствие только ВС России», — сказал Симонян.

Он подчеркнул, что из Евросоюза прибыли гражданские наблюдатели, а не военные. Спикер парламента также выразил надежду, что миссия ЕС пробудет в Армении дольше, так как это якобы сдерживает Азербайджан.

Напомним, миссия ЕС прибыла в Армению по приглашению Еревана в октябре. Их цель следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном