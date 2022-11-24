Ереван, 24 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Продолжающиеся обстрелы армянских приграничных позиций со стороны Азербайджана, возможно, нужны для дискредитации мониторинговой миссии Евросоюза. Об этом 24 ноября на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Sputnik Ален Симонян

Журналисты спросили его, почему обстрелы не прекращаются, несмотря на присутствие делегатов из ЕС.

«Возможно, обстрелы [нужны] для того, чтобы затем объявить, что наблюдатели не выполняют свою работу и необходимо присутствие только ВС России», — сказал Симонян.

Он подчеркнул, что из Евросоюза прибыли гражданские наблюдатели, а не военные. Спикер парламента также выразил надежду, что миссия ЕС пробудет в Армении дольше, так как это якобы сдерживает Азербайджан.

Напомним, миссия ЕС прибыла в Армению по приглашению Еревана в октябре. Их цель — следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.