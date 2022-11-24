Премьер-министр Литвы: помощь Киеву в сфере энергетики столь же важна, как военная

Вильнюс, , 15:01 — REGNUM Материально-техническая помощь киевскому режиму в сфере энергетики является не менее важной, чем помощь в виде поставок оружия, заявила 24 ноября премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постоянно ищем, чем еще мы могли бы помочь энергетической системе [киевского режима]. Считаю, что такая помощь сейчас столь же важна, как военная поддержка», — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что Литва уже направили Киеву «несколько партий помощи», в том числе были переданы 12 генераторов, более 130 тонн топлива, а также свыше 500 тонн пены для тушения пожаров.

В ближайшее время Литва направит Киеву 250 трансформаторов и 160 генераторов, заключила Шимоните.