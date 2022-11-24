Бишкек, 24 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Банки Узбекистана, Киргизии и Таджикистана присоединились к российской системе быстрых платежей. Об этом заявил представитель Центробанка России Олег Перестенко, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

NVO Здание Центробанка России

По его словам, теперь 12 финансовых организаций из стран Туркестанского региона имеют доступ к этому способу трансграничных денежных переводов.

Также Перестенко отметил, что первый тестовый перевод через систему быстрых платежей состоялся в начале июля 2022 года. Клиент отправил из России в Киргизию тысячу рублей с последующей их конвертацией в национальную валюту — киргизские сомы.

ИА REGNUM напоминает, что запуск системы быстрых платежей в России произошёл в январе 2019 года. А с июля 2022 года к системе начали подключать иностранные банки. С 19 декабря 2022 года начнёт действовать установленная Банком России фиксированная комиссия в размере 6 рублей на трансграничные переводы физических лиц через СБП.

Отметим, что в ряде стран возникли проблемы с использованием российских банковских карт «Мир». Это произошло после того, как Минфин США пригрозил санкциями за работу с этой платёжной системой.

В Киргизии обслуживание карт «Мир» приостановила половина банков, включая государственный «Айыл-банк» и коммерческие банки «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», KICB, «Бай-Тушум», «Оптима-Банк».