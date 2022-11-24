Бишкек, , 14:43 — REGNUM После введения в Киргизии «налога на Google» иностранные компании перечислили в бюджет страны лишь 100 млн сомов (72 млн рублей). Об этом 24 ноября заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на заседании парламента.

Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс.Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, эти деньги поступили от 20 зарубежных компаний, официально зарегистрировавшихся в Киргизии как плательщики налога за оказание электронных услуг жителям республики.

«Эти IT-компании не находятся в стране, но платят налоги за оказание услуг. «Яндекс такси» полностью перешли на ККМ [контрольно-кассовые машины — прим ИА REGNUM]. Теперь мы отслеживаем каждое такси, и компания будет выплачивать соответствующие налоги», — подытожил глава правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года власти Киргизии ввели так называемый «налог на Google», обязав платить 2% от выручки все иностранные компании и бизнесменов, использующих доменные имена или IP-адреса, зарегистрированные в республике.

Отметим, ранее налоговая служба Киргизии жаловалась на то, что Alibaba, Netflix, Google, Amazon и другие крупные иностранные корпорации игнорируют требования властей республики пройти налоговую регистрацию и начать платить «налог на Google».