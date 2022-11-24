Бишкек, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обещает отменить выплату чиновникам квартальных премий в 2023 году. Об этом глава правительства заявил 24 ноября на заседании республиканского парламента.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

По его словам, помимо зарплаты, государственные служащие ежегодно получают четыре квартальные премии — в качестве одного из способов повышения оплаты их труда.

«Премия должна выдаваться только за хорошую работу. Теперь у чиновников в год будут двенадцать окладов, тринадцатая зарплата и отпускные в размере двух окладов», — уточнил Жапаров.

Также премьер-министр отметил, что в 2023 году чиновники могут не ждать ещё одного повышения заработной платы.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, сейчас средняя зарплата в Киргизии составляет 25 тысяч сомов (18 тысяч рублей). За год она выросла почти на 28% или на 5,4 тысячи сомов (4 тысячи рублей).

Отметим, что по информации аналитиков Организации объединённых наций, сейчас за чертой бедности живет более 25% населения Киргизии. А к концу 2022 года доля бедных и нищих граждан в республике увеличится до 38%.