Москва, 24 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Повышения цен на товары деликатесной группы — рыбные деликатесы, копчености, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина перед Новым годом — не ожидается, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Fogirl.ru Новогодний стол

«Важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период с помощью скидок и привлекательных цен на востребованные товары для новогоднего стола.

Динамика цен в крупнейших торговых розничных сетях на основные продовольственные товары стабильна, а по многим категориям отстает от инфляции, поскольку крупные торговые сети инвестируют в цены.

Несмотря на некоторое усиление темпов инфляции — с 0,06% до 0,11% за последнюю неделю, в целом мы наблюдаем стабилизацию и даже снижение цен по ряду товаров.

Так, по данным аналитического центра «АБ Центр» за минувшую неделю снижение розничных цен наблюдается по 28 товарам, таким как куриное мясо, яйца, копченые и полукопченые колбасы, сливочное масло, шоколадные конфеты и многие другие.

За последний месяц цены ослабели на 27 товаров, включая сезонные овощи — картофель, капусту, морковь и многие другие», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на «праздничные» продукты длительного хранения в России начнут расти с 1 декабря, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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