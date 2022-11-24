Таллин, 24 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Новым беженцам с территории б. УССР могут не предложить в Эстонии прежних условий размещения, сообщает Baltnews.

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СМИ ссылается на заявление эстонского политика, депутата XIII и XIV созывов Рийгикогу Эрки Сависаара («Центристская партия Эстонии»), который уверен, что возможности Эстонии ограничены.

«Есть много способов, которыми можно помочь [жителям б. УССР]. Нынешняя политика означает, что дела стоят в тупике. Нам нужно договариваться с другими странами, и мы не должны давать временную защиту [киевским] мужчинам, которым запрещено покидать [территорию бывш. УССР]», — сказал Сависаара.

При этом власти Эстонии ожидают, что в страну может прибыть новая волна беженцев.