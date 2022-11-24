Москва, , 13:44 — REGNUM Матч Кубка России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» будет судить арбитр Сергей Карасёв. Об этом 24 ноября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сергей Карасёв Шуклин Евгений

Помогать Карасёву будут лайнсмены Максим Ковалёв и Адлан Хатуев. Резервным судьёй назначен Константин Аверьянов. Отвечать за систему видеоповторов (VAR) будут Владимир Москалёв и Максим Гаврилин. Инспектором матча будет Александр Гончар.

Матч «Зенит» — «Спартак» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России пройдёт 27 ноября в Санкт‑Петербурге.