Законопроект о смене пола только по медицинским показаниям внесен в Госдуму

Москва, , 13:43 — REGNUM Законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний внес в Госдуму депутат от «Единой России» Виталий Милонов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Изменение, коррекция половой принадлежности граждан запрещается», — следует из документа.

Предусмотрено исключение.

«Изменение, коррекция половой принадлежности граждан допускается при наличии медицинских показаний на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации и информированного добровольного согласия гражданина», — отмечается в законопроекте.

Порядок деятельности и состав врачебной комиссии медицинской организации по вопросам изменения, коррекции половой принадлежности гражданина определяется Минздравом.

Перечень медицинских показаний для изменения, коррекции половой принадлежности граждан определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Законодательное закрепление понятия половой переориентации и установление необходимых критериев для признания государством такой переориентации приобретает особую актуальность в связи с принятием изменений в Конституцию России, указал Милонов.

«Бесконтрольный рост числа «трансгендеров», людей с двойной и даже множественной «гендерной идентичностью», наделенных правом произвольно определять свою половую принадлежность, повлечет за собой не только эрозию традиционных семейных ценностей, но и поставит под вопрос существование самого института брака как союза мужчины и женщины, создав угрозу демографической безопасности страны», — обеспокоен парламентарий.

Ранее Госдума приняла закон о запрете пропаганды смены пола.

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