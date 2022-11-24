Вена, , 13:25 — REGNUM Сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прекрасно известно, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МАГАТЭ Iaea.org

По его мнению, необходимо называть вещи своими именами.

«На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от чётких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях», — приводит РИА Новости слова Ульянова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его организации «очень трудно» определить, кто обстреливает атомную станцию.