Хельсинки, 24 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. До момента, когда киевский режим якобы сможет «одержать верх» над президентом России Владимиром Путиным, Европейский союз не успокоится. Об этом 24 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.

Bmvg.de Урсула фон дер Ляйен

Как отметила фон дер Ляйен, она рассчитывает на то, что ЕС в течение ближайшего времени договорится о введении ограничения цен на нефть из России

«Мы не успокоимся, пока [Киев] не одержит верх над Путиным», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в настоящее время Европейский союз работает над девятым пакетом антироссийских санкций.