Москва, 24 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Принятый Госдумой пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола стал ответом госсекретарю США Энтони Блинкену на его призыв отозвать инициативы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«А господину госсекретарю Блинкену это лучший ответ. Не надо нам навязывать чуждые ценности. Вы свои разрушили, посмотрим, чем это все закончится, но однозначно печально. Потому что это Содом, по-другому не скажешь», — сказал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание российских парламентариев на то, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен уделил внимание Государственной думе и обратился к российским законодателям с предложением отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Давайте ответим господину Блинкену голосованием по данному вопросу, сделав свое волеизъявление открыто в интересах наших граждан и страны», — предложил спикер Госдумы.

Госдума в третьем чтении единогласно приняла пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Также вводятся штрафы до 10 млн рублей за нарушение новых норм.