Хельсинки, 24 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В настоящее время Европейский союз работает над девятым пакетом антироссийских санкций. Об этом 24 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

По словам главы ЕК, в данный момент Евросоюз работает над тем, чтобы нанести России «удар там, где» ей будет больнее, чтобы ослабить спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

«Я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — сказала она

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть.