Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о единой системе обработки биометрии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С принятием закона гражданин станет хозяином своей биометрии», — заявил депутат Госдумы автор законопроекта Антон Горелкин («Единая Россия»).

Про его словам, предлагается применить так называемую векторную биометрию, обезличенные данные, «по которым нельзя установить личность».

«Наши государственные системы продемонстрировали свою устойчивость, из них не было допущено ни одной утечки в отличие от коммерческих», — добавил парламентарий.

На портале «Госуслуги» гражданин получит возможность управлять своими согласиями на использование биометрических данных, пообещали в Минцифры.

Единая и региональные системы

Законопроектом устанавливаются правовые основы обработки биометрических персональных данных для осуществления идентификации и аутентификации с применением единой биометрической системы, иных, в том числе, государственных, информационных систем.

Согласно документу, идентификация должна проводиться с помощью госсистемы, а аутентификация может быть осуществлена с применением иных информационных систем, прошедших аккредитацию.

Законопроект также устанавливает возможность образования в составе единой биометрической системы региональных сегментов.

Предусмотрено расширение способов саморегистрации физических лиц в единой биометрической системе. Подписание согласий на сбор и обработку биометрических данных будет возможно с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — «Госуслуги».

Физические лица вправе с использованием мобильного приложения единой биометрической системы размещать свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль, следует из текста законопроекта.

Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, в том числе в ее региональных сегментах, включая вид биометрических персональных данных, информацию о способе размещения, включая информацию о государственных органах и организациях, разместивших такие сведения, определяется правительством России по согласованию с ФСБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных. Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок ее функционирования, будут утверждаться правительством РФ.

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