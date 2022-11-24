Риксбанк Швеции повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов

Стокгольм, , 12:37 — REGNUM Как и ожидалось, Риксбанк Швеции повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 2,5%. По данным копании Infront, решение, которое было обнародовано несколько минут назад, соответствует ожиданиям аналитиков. Об этом 21 ноября пишет новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Инфляция по-прежнему слишком высока. Высокая инфляция подрывает покупательную способность многих людей и затрудняет планирование финансов домохозяйств и компаний», — говорится в сообщении Риксбанка.

В то же время регулятор повышает прогноз инфляции на следующий год до 5,7 процента с предыдущих 5,1 процента. Он оценивает потерю ВВП Швеции в размере 1,2% в 2023 году.

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