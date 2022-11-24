Премьер-министр Дании заявила о новой стадии переговоров по формированию правительства

Копенгаген, , 12:36 — REGNUM За последние три недели премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен провела 49 встреч с различными партиями, пытаясь найти парламентскую основу для нового правительства. Об этом она сообщила в ходе общения с журналистами, передает новостной портал Omni.

Метте Фредериксен U.S. Department of State

Она отметила, что, по ее мнению, существует возможность формирования «широкого правительства» в Дании. По ее словам, сейчас переговоры вступают в более интенсивную фазу.

«Сейчас мы вступаем в настоящие переговоры и начинаем встречи с партией Вэнстре», — объявила премьер-министр страны.

Фредериксен также признала, что пока нельзя сказать, увенчаются ли успехом переговоры, хотя она считает, что исходная позиция хорошая.

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