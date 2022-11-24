Ереван, 24 ноября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Правительство Армении 24 ноября приняло законопроект о ликвидации министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) и создании министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Отмечается, что в МВД будут входить три структуры: полиция, спасательная служба и миграционная служба. Новое министерство будет отвечать за пять направлений: охрану общественного порядка, пресечение и расследование преступлений, реагирование на катастрофы, вопросы миграции и гражданства, а также управление госрезервами и гуманитарными вопросами.

И. о. министра юстиции республики Григор Минасян, который представил законопроект на рассмотрение, добавил, что в структуре МВД будут также работать антикоррупционное ведомство и ведомства внутренней безопасности. Они будут контролировать работу МВД. Переформирование планируется завершить в течение четырёх месяцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что начальник полиции страны станет заместителем министра МВД, а также членом Совета безопасности.