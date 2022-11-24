Москва, 24 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В организации незаконной миграции обвиняются заместитель начальника управления по вопросам миграции Главного управления МВД Москвы Вячеслав Фокин и бывший заместитель начальника этого управления Дмитрий Тахтаулов. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в своём телеграм-канале.

Эмблема МВД

«Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также двум предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации следствия, в 2021 году сотрудники управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы получили от контролируемой предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан с ложными данными о целях их въезда на территорию РФ и на основании этих ходатайств указанные сотрудники полиции незаконно оформляли таким лицам приглашения на въезд.

«Должностные лица и предприниматели были задержаны, им предъявлено обвинение. В целях подтверждения преступной деятельности у обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства и документы, подтверждающие их незаконную деятельность», — отмечается в сообщении, и добавляется, что ходатайство об аресте этих полицейских направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, участники протестного митинга в Кишинёве 23 ноября потребовали, чтобы глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин ушла в отставку.