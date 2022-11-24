Во Франции объявили о мерах по урегулированию езды на электросамокате
Во Франции запретят электросамокаты для несовершеннолетних
Париж,
24 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Операторы электросамокатов объявили о комплексе мер по лучшему регулированию использования самокатов в столице Франции, передает BFM TV.
Подростки на электросамокате
Kristoffer Trolle
«Электросамокаты самообслуживания будут запрещены для несовершеннолетних в Париже через четыре дня», — объявили операторы самокатов Dott, Lime и Tier на пресс-конференции 24 ноября.
Ещё одно объявление: с этого понедельника, 28 ноября, парижские электросамокаты также будут оснащены номерными знаками.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, 23 ноября, что «завтра не будет запрета» на корриду, и выступил по этому поводу за «примирение».
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.