Киевские каратели обстреляли Донецк, Минеральное и Пантелеймоновку

Донецк, , 12:17 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Минеральное и Пантелеймоновку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:37 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:00 из Авдеевки ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив три снаряда калибра 152 мм. Спустя 40 минут ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибра 152 мм, а в 11:20 — Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.