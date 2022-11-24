Брюссель, 24 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Франция может потерять ряд традиционных рынков и никогда на них не вернуться, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Она прибыла в Брюссель для участия во внеочередном заседании совета министров энергетики стран ЕС.

Министр рассказала, что сегодня будет рассмотрен законопроект об установлении потолка цен на газ. По её словам, данная мера может быть полезной в исключительных случаях, но не является структурной реформой, а также не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкиваются европейские производства. Она отметила, что сегодня стоимость природного газа в пять-десять раз выше, чем два года назад.

«Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть», — сказала Аньес Панье-Рюнаше журналистам после прибытия в Брюссель.