В Австралии сокращается уровень доступности жилья — банк ANZ

Канберра, , 12:12 — REGNUM Последовательное повышение процентных ставок в Австралии мало что сделало для повышения доступности жилья для покупателей, поскольку рост процентных ставок компенсировал спад на рынке недвижимости. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться с последним отчетом о доступности жилья банка ANZ, который нарисовал мрачную картину для покупателей своего первого жилья, пишет газета The Guardian.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Отчет показал, что типичному австралийскому покупателю потребуется 10,9 года, чтобы накопить на первый депозит, что является небольшим улучшением по сравнению с 11,3 годами в предыдущем квартале. Однако, пишут экономисты, домохозяйства могут позволить себе тратить на накопление депозита лишь 15% от своих доходов.

Между тем, отмечают эксперты, в национальном масштабе доля дохода, необходимая для погашения новой ипотеки, выросла на 4,4 процентных пункта до 43,3%. Например, в Сиднее, самом недоступном городе, покупателям своего первого жилья придется копить в течение 12,8 лет и откладывать более половины своего дохода на обслуживание ипотеки.