Канберра, 24 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Сенат Австралии возобновил расследование иностранного вмешательства во внутреннюю политику через социальные сети и, как ожидается, рассмотрит связанные с Китаем платформы TikTok и WeChat в рамках своей работы. Об этом 24 ноября написала газета The Guardian.

TikTok
TikTok
Solen Feyissa

Специальный комитет Сената по иностранному вмешательству через социальные сети прекратил свое существование незадолго до федеральных выборов в Австралии в мае этого года, но ранее он представил промежуточный отчет, в котором говорилось, что правительство Австралии «должно безотлагательно и серьезно подойти к проблеме иностранного вмешательства через социальные сети».

Сенатор от Либеральной партии Джеймс Патерсон возглавит комитет, который в предыдущем созыве парламента возглавляла сенатор от Лейбористской партии Дженни Макаллистер.

24 ноября в Сенате Австралии утвердили предложение Патерсона возродить комитет с задачей изучения использования социальных сетей в целях подрыва демократии и австралийских ценностей.