Канберра, 24 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Сенат Австралии возобновил расследование иностранного вмешательства во внутреннюю политику через социальные сети и, как ожидается, рассмотрит связанные с Китаем платформы TikTok и WeChat в рамках своей работы. Об этом 24 ноября написала газета The Guardian.

Solen Feyissa TikTok

Специальный комитет Сената по иностранному вмешательству через социальные сети прекратил свое существование незадолго до федеральных выборов в Австралии в мае этого года, но ранее он представил промежуточный отчет, в котором говорилось, что правительство Австралии «должно безотлагательно и серьезно подойти к проблеме иностранного вмешательства через социальные сети».

Сенатор от Либеральной партии Джеймс Патерсон возглавит комитет, который в предыдущем созыве парламента возглавляла сенатор от Лейбористской партии Дженни Макаллистер.

24 ноября в Сенате Австралии утвердили предложение Патерсона возродить комитет с задачей изучения использования социальных сетей в целях подрыва демократии и австралийских ценностей.