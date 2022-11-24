Угроза стабильности правительства Швеции находится внутри — SVT

Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Учитывая новую ситуацию в парламенте Швеции после сентябрьских выборов, принятие правительством страны бюджетного законопроекта выглядит легкой задачей. Угроза стабильности скорее исходит изнутри правительства, где конфликт между Либералами и Шведскими демократами является тревожным для премьер-министра страны Ульфа Кристерссона. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Правительство Швеции под председательством премьер-министра Ульфа Кристерссона. 18.10.2022 Цитата из: Se pressträffen med den nya regeringen. 2022. Швеция

Впервые за долгое время осенний бюджетный процесс в риксдаге выглядит достаточно спокойной историей без возможности возникновения правительственного кризиса, считает эксперт. Самое главное объяснение — это, конечно же, парламентская ситуация, когда у правительства есть большинство в риксдаге в 176 мандатов. Это означает, что у оппозиции нет шансов протолкнуть свои бюджетные законопроекты, отметил эксперт.

Но, продолжает Кнутсон, этой осенью оппозиция не кажется самой большой угрозой новому правительству Ульфа Кристерссона. Наоборот, внутренняя напряженность ставит под угрозу стабильность кабинета министров из-за сложных идеологических отношений между Либералами и Шведскими демократами, сообщил он.