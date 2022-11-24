Москва, 24 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Цели Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия (КБТО), обозначенные полвека назад, и в настоящее время не теряют своей актуальности. Об этом 24 ноября на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции КБТО заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Он добавил, что Россия рассматривает КБТО как «одну из опор архитектуры международной безопасности».

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«Сегодня, как и 50 лет назад, когда в 1972 году она была открыта к подписанию, цель остаётся по-прежнему крайне актуальной, а именно: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия», ― отметил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти США умышленно препятствуют внесению изменений, призванных укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В частности, по его словам, американская сторона выступает против идеи о внедрении новой формы отчётности о ведении странами своей военно-биологической деятельности.