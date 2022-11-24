Москва, 24 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») готов согласиться с предложениями о национализации и предложил начать с «Россельмаша», передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«Кстати, я готов согласиться с предложениями о национализации, которые звучали от КПРФ. Вы о ком? О Газпроме или о Роснефти? Так они пока государственные. Может, «Россельмаш» национализируем, потому что, на самом деле, хочу напомнить, что все субсидии, которые мы даем «Россельмашу», почему-то вдруг оказываются в дивидендах и чистой прибыли этого предприятия», — сказал Макаров в ходе пленарного заседания Госдумы.

Макаров заявил, что уверен в том, что фракция КПРФ поддержит это «исключительно бескорыстно из идейных соображений».

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы.