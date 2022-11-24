Глава МИД Лавров заявил, что проблемы в экономике и безопасности можно решить только коллективно

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Проблемы современности в экономике в области безопасности можно решить только коллективно. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС в Санкт-Петербурге.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ответы на многочисленные проблемы современности могут быть найдены лишь на коллективной основе, с опорой на баланс интересов и общепризнанные международно-правовые нормы», — считает Лавров.

По словам министра иностранных дел России, одним из форматов для решения проблем современности является БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Санкт-Петербурге открылся IV международный муниципальный форум стран БРИКС+.

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