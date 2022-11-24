Лавров: проблемы современности можно решить только коллективно
Глава МИД Лавров заявил, что проблемы в экономике и безопасности можно решить только коллективно
Санкт-Петербург, 24 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Проблемы современности в экономике в области безопасности можно решить только коллективно. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС в Санкт-Петербурге.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Ответы на многочисленные проблемы современности могут быть найдены лишь на коллективной основе, с опорой на баланс интересов и общепризнанные международно-правовые нормы», — считает Лавров.
По словам министра иностранных дел России, одним из форматов для решения проблем современности является БРИКС.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Санкт-Петербурге открылся IV международный муниципальный форум стран БРИКС+.
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