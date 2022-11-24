Энергодар, Запорожская область, 24 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Энергодаре прекращено теплоснабжение от Запорожской атомной станции (АЭС). Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, которые приводит телеграм-канал местной администрации «Главное в Энергодаре», работа станции переходит в «холодный режим», поскольку ВСУ разбили несколько распределительных устройств. Возобновление подачи энергии пока невозможно из-за обстрелов.

«В течение короткого времени батареи остынут. Думаю, через день-два они будут абсолютно холодными», — сказал Карчаа.