Грузинскую православную церковь призвали разорвать все связи с Россией
Партия «Европейская Грузия» потребовала от Грузинской православной церкви разорвать отношения с РФ
Тбилиси,
24 ноября 2022, 11:41 — REGNUM Оппозиционная партия «Европейская Грузия» призывает Грузинскую православную церковь (ГПЦ) разорвать все связи с организациями России, подконтрольными властям и Русской православной церковью (РПЦ). Это заявление 23 ноября распространила пресс-служба партии.
«Партия осуждает коллаборационистские заявления и деятельность Патриархата Грузии и отдельных первосвященников, направленные на оправдание действий российского государства», — говорится в заявлении.
Кроме того, депутаты в заявлении призывают всех «патриотов» Грузии выражать «гражданскую позицию» на любых собраниях, в том числе на религиозных, где не критикуют политику России и президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в Грузии в ряде СМИ возмутились тем, что патриарх ГПЦ Илия Второй поздравил с днём рождения главу РПЦ Кирилла.
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История вопроса
Российско-грузинские отношения не заладились с самого начала с момента образования независимой Грузии в 1991 году. Причиной стало недовольство тем, что Россия якобы поддерживает сепаратизм в Абхазии, Южной Осетии и Аджарии.
В действительности, причиной конфликтов в Южной Осетии и Абхазии было нежелание народов автономий быть людьми второго сорта в Грузии, политическая система которой демонстрировала приверженность жёсткому грузинскому национализму. При посредничестве России военные конфликты в Абхазии и Южной Осетии были погашены, и эти республики по факту стали независимыми от Тбилиси. Конфликт в Аджарии оказался не столь серьёзным.
Резкое ухудшение отношений с Россией произошло после того, как в результате неконституционного переворота, названного «революцией роз», к власти в Грузии пришёл Михаил Саакашвили. Страна взяла курс на сворачивание всех контактов с Россией и СНГ, и вступление в НАТО.
После нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии Цхинвал и операции российских войск по принуждению агрессора к миру, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и вышла из СНГ.
После смены власти в Грузии в 2013 году российско-грузинские отношения в экономической сфере начали налаживаться. Было отменено эмбарго на ввоз в Россию грузинских товаров, восстановлено авиационное сообщение.
Новый президент Грузии Саломе Зарабишвили, победившая на выборах 2018 года, прямо назвала Россию врагом Грузии. В июне 2019 года в Грузии были спровоцированы новые антироссийские беспорядки, после которых авиасообщение снова было прекращено, но президент Владимир Путин решил не восстанавливать эмбарго.