Тбилиси, 24 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Европейская Грузия» призывает Грузинскую православную церковь (ГПЦ) разорвать все связи с организациями России, подконтрольными властям и Русской православной церковью (РПЦ). Это заявление 23 ноября распространила пресс-служба партии.

Patriarchate.ge Илия II

«Партия осуждает коллаборационистские заявления и деятельность Патриархата Грузии и отдельных первосвященников, направленные на оправдание действий российского государства», — говорится в заявлении.

Кроме того, депутаты в заявлении призывают всех «патриотов» Грузии выражать «гражданскую позицию» на любых собраниях, в том числе на религиозных, где не критикуют политику России и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Грузии в ряде СМИ возмутились тем, что патриарх ГПЦ Илия Второй поздравил с днём рождения главу РПЦ Кирилла.