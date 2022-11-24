Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск

Москва, , 11:35 — REGNUM Журналист Андрей Караулов объявлен МВД РФ в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Это 24 ноября следует из базы разыскиваемых лиц на сайте ведомства.

МВД Mvd.ru

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении.

Отметим, в начале ноября в доме журналиста по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова о клевете были проведены обыски, а сам Караулов рассказал, что находится в Дубае на лечении и намерен вернуться на Родину после операции на сердце.