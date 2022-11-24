Донецк, 24 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский, Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:00 из Новгородского ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм, а в 10:22 — из Нетайлово ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.