Захарова: чертами режима Киева стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость

Москва, , 11:04 — REGNUM Инцидент с неприличным жестом так называемого постпреда киевского режима при ООН Сергея Кислицы, фотографию с которым он опубликовал на своей странице в одной из соцсетей после заседания Совбеза организации, прокомментировала 24 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Tvc.ru

«Всё, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России Василий Небензя заявил, что мирные жители не только в Донбассе, но и в городах, подконтрольных киевскому режиму, гибнут из-за западных поставок оружия Киеву. Это подтверждают снимки обломков ракет.