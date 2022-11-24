Против запрета на корриду выступил президент Франции

Париж, , 10:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, 23 ноября, что «завтра не будет запрета» на корриду, и выступил по этому поводу за «примирение», сообщает Le Figaro.

Коррида Pixabay.com

«Завтра запрета не будет. Мы должны двигаться к примирению, обмену. С моей точки зрения, это не приоритет в данный момент. Эта тема должна развиваться с уважением и вниманием», — заявил президент в кулуарах салона Ассоциации мэров Франции.

«Мы должны учитывать местные особенности и обычаи, к которым привязаны наши соотечественники. И состояние животного», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты во Франции выступили в среду, 16 ноября, в комитете против запрета корриды, впервые отклонив спорный законопроект политика Аймерика Карона.

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