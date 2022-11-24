Вашингтон, 24 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. С учётом существенного расхода боевиками ВСУ поставляемых западными странами артиллерийских боеприпасов, Запад всё глубже залезает в такие свои запасы. Об этом 24 ноября говорится в материале американского издания Politico.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

«Запад… всё глубже залезает в запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку [боевики ВСУ] осуществляют от 5 до 6 тысяч залпов по укрепленным позициям РФ на юге», — говорится в публикации.

Также указывается, что на фоне этого власти стран Запада «от Оттавы до Осло» делают попытки убыстрить закупку и производство нового оружия, запасы которого в результате конфликта на территории б. УССР «неумолимо» истощаются.

Кроме этого, уточняется, что западные государства также пытаются увеличить производство противотанковых видов оружия и новых систем противовоздушной обороны.

При этом отмечается, что способность оборонной промышленности Запада удовлетворить потребности западных стран в течение ближайшего времени стала причиной серьезной озабоченности в ходе последней встречи членов НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России Василий Небензя заявил, что мирные жители не только в Донбассе, но и в городах, подконтрольных киевскому режиму, гибнут из-за западных поставок оружия Киеву. Это подтверждают снимки обломков ракет.